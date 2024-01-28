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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة

صدى البلد

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة، رغم سقوط أمطار متوسطة، بعد ظهر اليوم الأحد، وتكاثر السحب وارتفاع أمواج البحر، وذلك تزامنا مع "أنواء الكرم ".


ووجه رئيس الهيئة نهاد شاهين، في بيان، اليوم، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر؛ لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

في السياق.. كثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة الخدمية من تواجدهم الميداني، مع انتشار سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ؛ لمواجهة ظروف الطقس وتنظيف "الشنايش"؛ لإزالة ومنع تراكم المياه وتسهيل الحركة، مع تمركز سيارات كسح المياه بالأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها . 

بدورها.. عززت مديرية أمن الإسكندرية،من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

وتتعرض الإسكندرية حاليا لـ "أنواء الكرم" التي تستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار شديدة.

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