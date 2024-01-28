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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معزيا واشنطن في الهجوم الإرهابي.. الأردن يتوعد من يحاول الاعتداء على أمنه

الأردن
الأردن

أدان الأردن، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح أخرين من القوات التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أعرب  الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء.

وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف  القوات المسلحة.

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.

وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.

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