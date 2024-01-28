غدا.. الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ينظم جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في تمام الساعة 2:30 غدا الاثنين، ‏ندوة بعنوان"الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية"، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.