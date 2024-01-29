الجمعية المصرية للأوراق المالية: مزايا الاستثمار هي الحل السحري لجذب الاستثمارات

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الوضع الحالي بحاجة إلى حزمة من الحلول الاقتصادية، متابعا: مزايا الاستثمار هي الحل السحري لجذب الاستثمارات.

وأضاف ماهر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن مزايا الاستثمار حل مثالي لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة تخفيف حدة البيروقراطية والتسهيل القوي للمستثمرين، لجذب الاستثمارات الأجنبية.



واسترسل: يجب تقديم أفكار جاذبة لرؤوس الأموال الصغيرة، من العملة الصعبة، من خلال تأسيس شركات مساهمة.

وأوضح أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ويجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة.