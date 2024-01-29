قهرة وخيبة أمل|تعليق مثير لـ«إبراهيم فايق» حول هزيمة منتخب مصر من الكونغو

علّق الإعلامي إبراهيم فايق، على توديع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

‏وكتب عبر إكس: “قهرة وخيبة أمل معتادة للأسف”.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.