عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في أسوان لجذب وتشجيع الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

قدم النائب سيد حنفى طه اقتراح برغبة بشأن " إنشاء منطقة حرة أفريقية في محافظة أسوان لجذب وتشجيع الاستثمار" عملاً بحكم المادة (133) من الدستور،  و المادة 224 من اللائحة الداخلية للمجلس.                            

وقال النائب سيد حنفى في مذكرته الإيضاحية للاقتراح أن محافظة أسوان أقصى محافظات مصر جنوباً، لا زالت تحافظ على جمالها الطبيعى ومكانتها السياحية كونها درة المدن النيلية، شهدت خلال السنوات القليلة الأخيرة طفرة فى العديد من مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار والطاقة وغيرها، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلانها عاصمة أفريقيا فى الاقتصاد والثقافة والشباب. وتشهد بوابة مصر الجنوبية، مشروعات كبرى تنفذ على أرضها أبرزها 3 مشروعات عملاقة وهى، "الطاقة الشمسية ومدينة أسوان الجديدة ومحور كلابشة فوق النيل ، والتى يمكن وصفها بـ"سد عال جديد"، ويقع المشروع فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، والذى استطاع أن يحصد العديد من الجوائز الدولية وكان آخرها الجائزة العربية التميز الحكومى، نظرا لأهمية هذا المشروع فى إنتاج الطاقة النظيفة بقدرة تعادل إنتاج السد العالى.

وأضاف أن " أسوان " هى واحدة من المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، وتعد أفضل مدينة واعدة فى صعيد مصر وتقع فى موقع مميز مطل على نهر النيل شمال غرب مدينة أسوان، وتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى حيث تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، علاوة على مشروعات إنشاء مستشفى تابعة لجامعة أسوان، وجامعة أسوان الجديدة، ومشروعات خدمية أخرى.

محور كلابشة فوق النيل  : أحد مشروعات وزارة النقل الذى تنفذه فى إطار ربط شبكات الطرق داخل جمهورية مصر العربية شرق النيل وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية ومنها محور كلابشة بمحافظة أسوان ، وتأتى أهمية المحور كونه يساهم فى ربط الطريق الزراعى الشرقى بالطريق الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى عبر نهر النيل، ويساهم فى حل مشكلة اعتماد الأفراد والمركبات بشكل كامل على معديات النيل التى تستغرق وقتاً أطول وتعرض مستخدميها للمخاطر والحوادث، ومع إنشاء المحور يكون تم الانتهاء من مشاكل الوقت والتكلفة والمخاطر التى يتعرض لها الأفراد والمركبات.

وطالب النائب سيد حنفى بإحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته في حضور المسئولين المعنيين من كافة الوزارات.

اقتراح برغبة منطقة حرة أفريقية أسوان الاستثمار الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

ترشيحاتنا

أول رد فعل في اتحاد الكرة بشأن فيتوريا بعد خسارة مصر أمم أفريقيا

رضا عبد العال ينفعل غاضبا على الهواء: اتحاد الكرة مش قد الأهلي

رضا أبو سريع: مدارس المتفوقين نواة التطوير لمنظومة التعليم

وزير التعليم: سنتوسع في مدارس المتفوقين لتغطي جميع محافظات مصر قريباً

موجة غزيرة قادمة.. غطاء سحابي ممطر يغطي أجواء البلاد |الطقس

ظهور أنواع جديدة من السجائر بعد مواصلة ارتفاع أسعارها| وتصريح مهم للشعبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

شعر مبلل.. مايان السيد بملامح مختلفة تثير الجدل من جديد

خطر جدًا|جمال شعبان يوجّه رسالة للمنتخب المصري بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

فيديو

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

الوكالة والعتبة.. فنانات كشفن عن أماكن شراء أزيائهن بأسعار منخفضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ