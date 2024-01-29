اقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في أسوان لجذب وتشجيع الاستثمار

قدم النائب سيد حنفى طه اقتراح برغبة بشأن " إنشاء منطقة حرة أفريقية في محافظة أسوان لجذب وتشجيع الاستثمار" عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، و المادة 224 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال النائب سيد حنفى في مذكرته الإيضاحية للاقتراح أن محافظة أسوان أقصى محافظات مصر جنوباً، لا زالت تحافظ على جمالها الطبيعى ومكانتها السياحية كونها درة المدن النيلية، شهدت خلال السنوات القليلة الأخيرة طفرة فى العديد من مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار والطاقة وغيرها، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلانها عاصمة أفريقيا فى الاقتصاد والثقافة والشباب. وتشهد بوابة مصر الجنوبية، مشروعات كبرى تنفذ على أرضها أبرزها 3 مشروعات عملاقة وهى، "الطاقة الشمسية ومدينة أسوان الجديدة ومحور كلابشة فوق النيل ، والتى يمكن وصفها بـ"سد عال جديد"، ويقع المشروع فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، والذى استطاع أن يحصد العديد من الجوائز الدولية وكان آخرها الجائزة العربية التميز الحكومى، نظرا لأهمية هذا المشروع فى إنتاج الطاقة النظيفة بقدرة تعادل إنتاج السد العالى.

وأضاف أن " أسوان " هى واحدة من المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، وتعد أفضل مدينة واعدة فى صعيد مصر وتقع فى موقع مميز مطل على نهر النيل شمال غرب مدينة أسوان، وتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى حيث تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، علاوة على مشروعات إنشاء مستشفى تابعة لجامعة أسوان، وجامعة أسوان الجديدة، ومشروعات خدمية أخرى.

محور كلابشة فوق النيل : أحد مشروعات وزارة النقل الذى تنفذه فى إطار ربط شبكات الطرق داخل جمهورية مصر العربية شرق النيل وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية ومنها محور كلابشة بمحافظة أسوان ، وتأتى أهمية المحور كونه يساهم فى ربط الطريق الزراعى الشرقى بالطريق الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى عبر نهر النيل، ويساهم فى حل مشكلة اعتماد الأفراد والمركبات بشكل كامل على معديات النيل التى تستغرق وقتاً أطول وتعرض مستخدميها للمخاطر والحوادث، ومع إنشاء المحور يكون تم الانتهاء من مشاكل الوقت والتكلفة والمخاطر التى يتعرض لها الأفراد والمركبات.

وطالب النائب سيد حنفى بإحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته في حضور المسئولين المعنيين من كافة الوزارات.