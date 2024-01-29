ناصر عطالله: ما يتم في غزة تدمير ممنهج وإبادة جماعية لأهل غزة|فيديو

قال الشاعر ناصر عطالله عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، إن ما يتم في غزة هو تدمير ممنهج، و إبادة جماعية لأهل غزة، مؤكداً أن جميع دول العالم الشعبي والدولي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، متعاطفين مع الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني يناضل منذ 100 عام من أجل حريته



وأضاف ناصر عطالله خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ 100 عام من أجل حريته، متابعاً:" يجب على الأنظمة الدولية أن تكبح جماح العدوان الإسرائيلي، ويعطوا الشعب الفلسطيني الحق في العيش بحرية و إنسانية على أرضه"

وتابع ناصر عطالله عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، أن الشعب الوحيد الذي يسكن الكرة الأرضية و ليس له دولة هو الشعب الفلسطيني وهذا حق للشعب الفلسطيني.