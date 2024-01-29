هنقضيها زعيق وشخيط.. إبراهيم عبدالجواد يعلق على مباراة مصر والكونغو

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر حسابه الشخصي علي موقع إكس تويتر سابقا. وكتب إبراهيم عبد الجواد: أكتر حاجة بفكر فيها .. ماذا بعد ؟!.

‏يعني مشينا فيتوريا ومشينا اتحاد الكرة .. مين هييجي ؟ مؤهلاته ايه ؟ هل نفس الوجوه القديمة هترجع ؟ هل صعب نمشي بنظام محترم إدارة الكرة زي خلق الله ؟ هل هنقضيها زعيق وشخيط وطق حنق وكلام ابن عم حديت ؟ هل هنفضل نقول نفس الكلام ويبقي فيه كبش فداوخلاص ؟ عندنا وجوه محترمة مؤهلة بس مش واخدين فرصة ولا عارفين يوصلوا أصلا.

وتابع : النضيف بيجيب النضيف والشاطر بيجيب الشاطر والعكس بالعكس .. يا رب اللي جاي يبقي خير .. واكتر حاجة هركز عليها الفترةدي ايه الحلول ومين ينفع ييجي وايه المعايير والشروط اللي المفروض تكون موجودة في مسؤولي اتحاد الكرة".