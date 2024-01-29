فريقنا طيب.. تعليق هاني حتحوت بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

فتح الإعلامي هاني حتحوت النار على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خروج الفراعنة من كأس أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي بركلات الجزاء الترجيحية على يد الكونغو الديمقراطية.



قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" ودعنا أمم أفريقيا مبكرا، إذا نظرنا لوضع المنتخب تجد أننا لم نستحق المرور للدور التالي، لكننا كنا نواجه منتخبا بنفس ظروفنا، كان عندنا طموحات وأمل ومستوى تحسن نسبيا، قدمنا ربع ساعة أولى جيدة للغاية أمام الكونغو الديمقراطية، أهدرنا فرصتين عن طريق حجازي وتسديدة النني، وبدأ الكونغو الديمقراطية مسايرتنا في المباراة مع استغلال اللياقة البدنية".



أضاف هاني حتحوت: "منتخب الكونغو الديمقراطية فاق علينا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كل الأهداف التي نستقبلها من سرحان".



تابع هاني حتحوت: "أسوء هدف سكن شباكنا هو هدف اليوم من سرحان 5 لاعبين في المنتخب ويطالبون برمية تماس لصالحنا وإذا بالمخالفة تنفذ وتسكن الشباك".



أوضح هاني حتحوت: "عندما نتأخر نبحث عن تحقيق التعادل، وهذا ما حدث من المجتهد أحمد حجازي بتقدمه هجوميا وحصوله على ركلة جزاء نفذها مصطفى محمد، منتخب مصر لا يرهب المنافسين إلا عندما نتأخر في النتيجة".



واصل هاني حتحوت: "بدأنا الشوط الثاني بشكل سيئ للغاية، بخروج فتوح غير المبرر، ونزول محمد حمدي الذي تلقى بطاقة صفراء بسبب التوتر، ثم نال بطاقة أخرى طُرد على أثرها، هذه البطاقة غيرت مجرى المباراة".



أشار هاني حتحوت "أصبحنا بعد الطرد معتمدين على الدفاع وردة الفعل فقط، لكننا لم نهدد مرمى الخصم، ولا أنسى دور مصطفى فتحي المجتهد، إلى أن وصلنا لركلات الترجيح".



أكمل هاني حتحوت: "وصلنا ركلات الترجيح لكن للأسف خسرنا، بإهدار مصطفى محمد الذي سجل ركلة المباراة، لا أستطيع لومه هو الأفضل وقدم مستوى مميزا في البطولة، ومن حسن حظنا إهدار الظهير الأيسر للكونغو وتعادلت الكفة، وسارت الركلات ركلة بركلة، حتى وصلنا إلى إهدار محمد أبو جبل لركلة الجزاء وتسجيل حارس الكونغو الديمقراطية".



وتطرق هاني حتحوت للحديث عن دور فيتوريا في ترتيب لاعبي منتخب مصر في تسديد ركلات الجزاء، قائلًا:" ترتيب تسديد ركلات الجزاء يدل أن فيتوريا كان يسأل اللاعبين عن من يريد التسديد، النني قال في وقت سابق أنه لا يسدد ركلات الجزاء".



أكد هاني حتحوت:" منتخبنا غير هجومي وغير شرس تحت قيادة فيتوريا، رغم أن شعار فيتوريا أننا نسعى للفوز، لكننا ظهرنا منتخبنا مرهق ويرضى بالقليل، مشكلة منتخبنا المدير الفني، لدينا مشكلة في المدرب، هو المسؤول، ظهرنا بشكل جيد في الثلث الأول من الشوط الأول، لكن شراستنا تظهر فقط عندما نتأخر في النتيجة".



أتم هاني حتحوت:" الشرس في مباراة اليوم هو الكونغو الديمقراطية، منتخبنا طيب وودع الطيبون البطولة، حظ أوفر للمنتخب الوطني والقادم أفضل بتعديلات كثيرة".

