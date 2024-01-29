تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطني في نسخته الثانية سيكون أكثر عمقاً وتخصصا|فيديو

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن الحوار الوطني في نسخته الثانية سوف يكون أكثر عمقاً وتخصصاً، مؤكداً أن الحوار الوطني في نسخته الثانية، سوف يشمل حلول قابلة للتطبيق.

الأزمة الحالية هي أزمة أقتصادية عالمية

وأضاف محمد إسماعيل خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، ليس داخلياً فقط، و لكن هناك أسباب خارجية تؤثر على الحالة الاقتصادية في مصر، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة أقتصادية عالمية.



وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين إلى، أن لكي نتمكن من زيادة الحصيلة الدولارية في مصر، يجب أن يتم زيادة الموارد التي يتم من خلالها الدخل الدولاري.