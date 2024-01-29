غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا بإطلالة مميزة بجوار سيارتها

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها بجوار سيارتها.

ظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة،حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البني اتسم التصميم بدون أكمام،ونسقت معه حزام وسط الخصر،مما أبرز رشاقتها وأنوثتها،وانتعلت حذاء باللون البرتقالي،وبورنيطة نفس اللون، ونظارة شمس وحقيبة يد باللون البرتقالي، تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة على ترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها،ووضعت بعض لمسات المكياج الترابية الناعمة التي تبرز جمالها مع اختيار أحمر شفاه باللون البينك الذي يبرز أنوثتها.

غادة عبد الرازق