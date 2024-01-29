بيونج يانج تطلق صواريخ كروز.. توتر متصاعد بين الكوريتين.. فيديو

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث يقوم زعيم كوريا الشمالية بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كوريا الجنوبية.

وتابع التقرير أن بيونج يانج اختبرت إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية من غواصة حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأوضح التقرير أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية أفادت أن صواريخ كروز حلقت في السماء فوق بحر الشرق وضربت الجزيرة المستهدفة .

وتابع التقرير أنه وفقا لوكالة الأنباء فإن تجربة الصواريخ لم يكن لها أي تأثير على أمن دولة مجاورة .

ولفت التقرير إلى أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن رصد إطلاق صواريخ كروز قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية .

وأوضح التقرير أن صواريخ كروز تتميز بالدفع النفاث والتحليق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية ما يجعل اكتشافها واعتراضها اكثر صعوبة.