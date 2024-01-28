أحمد المسلماني: كوريا الشمالية تمتلك أكثر من 20 قنبلة نووية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن زعيم كوريا الشمالية قال إذا اقتربت كوريا الجنوبية وأخذت واحد على الألف من الميليمتر سنرد بقوة.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمة برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية"الحياة"،: "البرلمان في كوريا الشمالية لغى اللجان الحكومية الخاصة بالوحدة مع كوريا الجنوبية"، لافتا: "زعيم كوريا الجنوبية رد وقال إننا سنرد أضعافا مضاعفة وقوة الجيش في كوريا الجنوبية كبيرة جدا وسيتم سحق الطرف الآخر إذا حاول الاعتداء على كوريا الجنوبية".

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني،: "الخطاب الشديد المتبادل بين كوريا الشمالية والجنوبية كان أكثر هدوءا من ذلك لكن هناك تصعيد كبير في عام 2023 و2024"، مضيفا: "كوريا الشمالية تمتلك أكثر من 20 قنبلة نووية".

