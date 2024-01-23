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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: فلسطين تقترب من عضوية الأمم المتحدة

الاعلامي أحمد المسلماني
الاعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن العدوان الإسرائيلي الآثم علي الشعب الفلسطيني  فى قطاع غزة  الفلسطينين في الضفة الغربية استمر لاكثر من ١٠٠ يوم .


وأوضح المسلماني خلال برنامج الطبعة الاولى، المذاع على فضائية الحياة،  ان الجميع رأي  الجرائم لا نهاية لها باكثر من ٢٤ الف شهيد في ١٠٠ يوم، لافتا إلى ان العالم كله في حالة صدمة نتيجة الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمشاهد المروعة التي تمت عبر اكثر من ٣ شهور في القطاع، حتي ان جنوب افريقيا تقدمت بدعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهي ضد  إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فهناك العديد من الصفحات قدمتها جنوب افريقيا  في دعوة تبين فيها ان  جرائم اسرائيل  تستحق المحاكمة والادانة أمام محكمة العدل الدولية في لاهي.

وأضاف المسلماني ان المحامين بلاهاي كاذبون وقال بسخرية  :" لو وصلنا أجهزة كشف الكذب بفريق الدفاع الإسرائيلي في لاعي سوف تقطع الكهرباء نتيجة حجم الكذب الكبير جدا لدي فريق الدفاع الإسرائيلي ".

وتابع: على الرغم من أن إسرائيل للا تستجيب إلى وقف أطلاق النار، ولا تستجيب لقرار الامم المتحدة ، ولا تستجيب لقرارات مجلس الأمن بدخول الأأغاثات إلى الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، إلا  أن أشراقة الأمل لا تزال موجودة بشكل كبير ليس فقط من القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا، حيث جاء قرار انطونيو جوتيرش مسئول لأمم المتجدة بضم فلسطين إلى الأمم المتحدة بينما أيضا للدعم والتأييد الشعب العربي للشعب الفلسطيني أما العدوان الأسرائيلي فالشعب الفلسطيني أثبت بطولة  وصمود امام العالم كله .

غزة الإبادة الجماعية إسرائيل الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي جنوب افريقيا لشعب الفلسطيني أثبت بطولة محكمة العدل الدولية

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