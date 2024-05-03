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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تصل لـ45 يومًا.. تعرف على الإجازات السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص

إجازة
إجازة

نظم قانون العمل الجديد ، ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات السنوية 2024 المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.

 

حيث نص على أن يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها:

15 يومًا في السنة الأولى.
 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل. 
أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.
إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

 


ضوابط الحصول على الإجازات الرسمية
 

نص قانون العمل الجديد على أن تزيد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

 

و لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

 

و يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

 

حيث ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

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