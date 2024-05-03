إحسان ترك: عادل إمام هد الدنيا عشان يجيب حق كومبارس في بوبوس

روى الفنان إحسان ترك، موقفا إنسانيا للفنان عادل إمام لأحد الكومبارسات في فيلم بوبوس، حينما طرده مساعد المخرج، قائلا:" الزعيم هد الدنيا وقال لمساعد المخرج إنت إزاي تمشيه أنا هقعد مكانه على الترابيزه".

وقال إحسان ترك، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، مشكلة أغلب جيل الفنانين الكبار أن جميع المخرجين الحاليين شباب وعلى عدم معرفة أو دراية كافية بإمكانياتنا أو بشخصياتنا، وبالتالي سادت الشللية ودفنت المواهب.

وكشف كواليس اختياره في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، لافتا إلى أن سعيد باستجابة الفنان محمد رمضان لمناشدته وتشريحه لي في مسلسله، في ظل معاناتي الشديدة من عدم عرض أي أعمال فنية عليّ وابتعادي عن التمثيل.