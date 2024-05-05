أسامة الأزهري: مسار العائلة المقدسة مبارك.. وأكثر من نبي ورسول جاؤوا إلى مصر

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن سيدنا عيسى والسيدة مريم كل لمحة في حياتهما آية من آيات الله، ومسار العائلة المقدسة مبارك وأكثر من نبي ورسول جاؤوا إلى أرض مصر.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة "دي ام سي"، التهنئة إلى كل طوائف المسيحية الموجودين على أرض مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يجعل أرض مصر في أعياد دائمة وفرح مستمر.

كما وجه "الأزهري"، التهنئة للأشقاء المسيحيين والبابا تواضروس والقس أندريه زكي بعيد القيامة المجيد وكذلك مسيحيي العالم أجمع، موضحا أن سيدنا عيسى نبياً ورسولاً، وأنه كلمة الله وروح الله وعبد الله ورسوله وأخ وشقيق لرسول الله سيدنا محمد.

وأضاف : "أنا كإنسان وشخص أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى السيد الماجد الذي كلما مرت سيرته وجدت عاطفه جياشة تجاهه، وأدعوا أن تعيش مصر الفرح والسرور وأن يبقى كل فرد على أرضها عوناً لأخيه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه".

وأشار أسامة الأزهري إلى أن المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد لحماية أرض فلسطين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجرم حرب شديد التطرف ويعد أشد رؤساء وزراء إسرائيل تطرفا".