زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صواريخ كروز من غواصة

أعلنت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز التي تطلق من غواصات، وتفقد مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن صاروخي كروز الاستراتيجيين الجديدين "بولهواسال-3-31" أصابا بدقة أهدافًا محددة مسبقًا بعد التحليق فوق البحر الشرقي لمدة 7,421 ثانية و7,445 ثانية، مما يشير إلى أن الاختبار شمل صاروخين.

ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل كمسافة التحليق.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس الأحد أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية فوق المياه بالقرب من مدينة شينبو الساحلية الشرقية.

وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت إطلاق صاروخ كروز جديد يسمى "بولهواسال31-3-" للمرة الأولى الأربعاء الماضي، فيما اعتبر محاولة لتعزيز قدراتها على إطلاق رؤوس حربية نووية تكتيكية.

وتحلق صواريخ كروز على ارتفاع منخفض وتكون قادرة على المناورة، مما يجعلها أفضل في تفادي الدفاعات المضادة للصواريخ.