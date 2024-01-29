عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صواريخ كروز من غواصة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أعلنت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز التي تطلق من غواصات، وتفقد مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن صاروخي كروز الاستراتيجيين الجديدين "بولهواسال-3-31" أصابا بدقة أهدافًا محددة مسبقًا بعد التحليق فوق البحر الشرقي لمدة 7,421 ثانية و7,445 ثانية، مما يشير إلى أن الاختبار شمل صاروخين. 

ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل كمسافة التحليق.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس الأحد أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية فوق المياه بالقرب من مدينة شينبو الساحلية الشرقية.

وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت إطلاق صاروخ كروز جديد يسمى "بولهواسال31-3-" للمرة الأولى الأربعاء الماضي، فيما اعتبر محاولة لتعزيز قدراتها على إطلاق رؤوس حربية نووية تكتيكية.

وتحلق صواريخ كروز على ارتفاع منخفض وتكون قادرة على المناورة، مما يجعلها أفضل في تفادي الدفاعات المضادة للصواريخ.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون صواريخ كروز صاروخي كروز إطلاق كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

الأرصاد: انخفاض كبير بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم.. وأمطار غزيرة على تلك المحافظات|فيديو

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

بعد عودة العلاقات.. اتفاقات بين إيران وباكستان.. ورئيسي يزور إسلام آباد قريبًا

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

"الوزراء" يناقش التحول نحو "الصناعة الذكية" بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص

هل يجب شرعا توثيق عقد الزواج عند المأذون .. مجدي عاشور يرد

أصعب ساعات يناير| تقلبات وعاصفة وانخفاض درجات حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر مبلل.. مايان السيد بملامح مختلفة تثير الجدل من جديد

خطر جدًا|جمال شعبان يوجّه رسالة للمنتخب المصري بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

الوكالة والعتبة.. فنانات كشفن عن أماكن شراء أزيائهن بأسعار منخفضة

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ