قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل الأعياد.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين..تفاصيل

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ الحكومة في الثلث الأخير من مطلع العام الجديد في تسليم الموظفين والعاملين بالدولة أول مرتبات السنة الجديدة 2026 بمختلف الوزارات والجهات الحكومية.

قال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له صباح اليوم، إن وزارته بإعتبارها الجهة المعنية في تسليم المرتبات لكل الجهات الحكومية؛ مبكرًا بمناسة اقتراب الأعياد.

"كجوك" قال إن عمليات صرف مرتبات الربع الأول من السنة الجديدة في الفترات من يناير حتى مارس 2026 ستكون مبكرًا وبصورة شهرية بمناسبة اقتراب مواعيد عيد الميلاد المجيد و عيد الفطر المبارك.

من جانبه حدد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن عمليات صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة ستتم على مدار 5 أيام من كل شهر بخلاف مواعيد متأخرات الرواتب.

قال "هريدي" إن مرتبات شهر يناير 2026 ستبدأ اعتبارا من 22 من ذات الشهر بينما المتأخرات ستكون أيام 6 و 11 و 12 من نفس الشهر.

وأوضح أن مرتبات شهر فبراير ستكون اعتبارا من 22 فبراير 2026 والمتأخرات لمدة 3 أيام  تبدأ من 8 حتي 10 فبراير ، بينما رواتب شهر مارس 2026 مبكرًا بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث ستكون يوم 18 مارس ولمدة 5 أيام والمتأخرات ستكون من 8 حتي 10 مارس 2026.

وأكد "هريدي" أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مطالباً العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

أول مرتبات السنة الجديدة 2026 وزير المالية اخبار مصر مال واعمال مرتبات شهر يناير 2026 صرف مرتبات شهر مارس 2026 مرتبات شهر فبراير 2026 تبكير مواعيد صرف المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الغرف التجارية

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع رئيس اتحاد الغرف الليبية فرص نفاذ المنتجات المصرية

أمين عام شعبة المصدرين بـالاتحاد العام للغرف التجارية

شعبة المصدرين: مصر البوابة الاقتصادية والسياسية لأفريقيا ومركزها اللوجستي المرتقب

رئيس مصلحة الجمارك خلال مشاركته في الصالون السياحي

رئيس الجمارك: ⁠التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية يعززان تنافسية الاقتصاد

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد