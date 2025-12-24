قبل الأعياد.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين..تفاصيل

تبدأ الحكومة في الثلث الأخير من مطلع العام الجديد في تسليم الموظفين والعاملين بالدولة أول مرتبات السنة الجديدة 2026 بمختلف الوزارات والجهات الحكومية.

قال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له صباح اليوم، إن وزارته بإعتبارها الجهة المعنية في تسليم المرتبات لكل الجهات الحكومية؛ مبكرًا بمناسة اقتراب الأعياد.

"كجوك" قال إن عمليات صرف مرتبات الربع الأول من السنة الجديدة في الفترات من يناير حتى مارس 2026 ستكون مبكرًا وبصورة شهرية بمناسبة اقتراب مواعيد عيد الميلاد المجيد و عيد الفطر المبارك.

من جانبه حدد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن عمليات صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة ستتم على مدار 5 أيام من كل شهر بخلاف مواعيد متأخرات الرواتب.

قال "هريدي" إن مرتبات شهر يناير 2026 ستبدأ اعتبارا من 22 من ذات الشهر بينما المتأخرات ستكون أيام 6 و 11 و 12 من نفس الشهر.

وأوضح أن مرتبات شهر فبراير ستكون اعتبارا من 22 فبراير 2026 والمتأخرات لمدة 3 أيام تبدأ من 8 حتي 10 فبراير ، بينما رواتب شهر مارس 2026 مبكرًا بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث ستكون يوم 18 مارس ولمدة 5 أيام والمتأخرات ستكون من 8 حتي 10 مارس 2026.

وأكد "هريدي" أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مطالباً العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.