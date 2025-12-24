قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
رئيس الإتحاد الدولي لكمال الأجسام يشيد بالمواهب المصرية

التقى اسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية برئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الإسباني رافاييل سانتونجا، على هامش زيارة الأخير لمصر لحضور عدد من الفعاليات الرياضية.
وحرص رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام على تهنئة اسلام قرطام على الفوز في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيدا بالدور الذي يلعبه اسلام قرطام واهتمامه بدعم الشباب المصري في مختلف المجالات الرياضية، معربًا عن سعادته بزيارته لمصر وعشقه لها ولشعبها الودود.
وشهد اللقاء اشادة سانتوجا بالشباب المصري وتمتعه بمواهب رياضية مختلفة وتفوقه في عدد من الألعاب الرياضية بشكل عام ورياضة كمال الأجسام بشكل خاص بفضل ما يمتلكوه من جينات متميزة.
من جانبه أثنى اسلام قرطام على تطور رياضة كمال الأجسام تحت إدارة رفائيل سانتونجا ونجاحه في زيادة شعبيتها ونشرها في أكثر من 194 دولة حول العالم، واتفق الطرفان على تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الدولية على ارض مصر خلال المرحلة المقبلة.

