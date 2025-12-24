رئيس الإتحاد الدولي لكمال الأجسام يشيد بالمواهب المصرية

التقى اسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية برئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الإسباني رافاييل سانتونجا، على هامش زيارة الأخير لمصر لحضور عدد من الفعاليات الرياضية.

وحرص رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام على تهنئة اسلام قرطام على الفوز في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيدا بالدور الذي يلعبه اسلام قرطام واهتمامه بدعم الشباب المصري في مختلف المجالات الرياضية، معربًا عن سعادته بزيارته لمصر وعشقه لها ولشعبها الودود.

وشهد اللقاء اشادة سانتوجا بالشباب المصري وتمتعه بمواهب رياضية مختلفة وتفوقه في عدد من الألعاب الرياضية بشكل عام ورياضة كمال الأجسام بشكل خاص بفضل ما يمتلكوه من جينات متميزة.

من جانبه أثنى اسلام قرطام على تطور رياضة كمال الأجسام تحت إدارة رفائيل سانتونجا ونجاحه في زيادة شعبيتها ونشرها في أكثر من 194 دولة حول العالم، واتفق الطرفان على تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الدولية على ارض مصر خلال المرحلة المقبلة.