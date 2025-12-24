روبوت منزلي يثير الجدل والسخرية على مواقع التواصل| إيه الحكاية؟

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والسخرية، بعدما ظهر روبوت منزلي يحاول إعداد الطعام، لتنتهي التجربة بفوضى عارمة وتدمير أجزاء من المنزل، في مشهد وصفه المتابعون بالكارثي، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات مهمة حول مدى جاهزية روبوتات الخدمة المنزلية للاستخدام اليومي، وحدود الاعتماد عليها في الحياة العصرية.

بداية المشهد من المطبخ

يبدأ الفيديو برجل يقوم بإعداد الغداء داخل مطبخ منزله مستخدمًا مقلاة فوق الموقد، قبل أن يسلمها بطريقة غير متقنة إلى روبوت خادمة، مازحًا بقوله إنه سيذهب للعب لعبة فورتنايت إذا تمكن الروبوت من الطهي، وبمجرد أن يمسك الروبوت بالمقلاة الساخنة، يفقد توازنه وتسقط المقلاة على الأرض، لتتناثر محتوياتها في أرجاء المطبخ بشكل فوضوي، ورغم محاولته الإمساك بها أثناء سقوطها، إلا أن ذلك زاد المشهد سوءًا.

انزلاق وسقوط بطابع كوميدي

تتصاعد الأحداث عندما يبدأ الروبوت في الانزلاق فوق بقايا الطعام المنتشرة على الأرض، ثم يتحرك بصورة عشوائية ويدور حول نفسه قبل أن ينهار في وضعية غريبة، وهو ما أثار موجة من الضحك والتعليقات الساخرة بين المتابعين، الذين رأوا في المشهد مزيجًا من الكوميديا والفشل التقني.

روبوت مرتفع التكلفة وسجل من التخريب

الروبوت الظاهر في الفيديو هو من طراز Unitree G1، ويصل سعر استيراده إلى الولايات المتحدة إلى نحو 80 ألف دولار، وفقًا للمواصفات وتكاليف الشحن، ولم يقتصر الأمر على هذا المقطع فقط، إذ أظهرت مقاطع أخرى متداولة على منصة إكس الروبوت وهو يتسبب في تدمير أجزاء من منزل مالكه، من بينها تحطيم أبواب زجاجية، وكسر مرايا أرضية، وإسقاط قطع أثاث.

يوتيوبر يقف خلف المقاطع المثيرة

تعود معظم هذه المقاطع إلى اليوتيوبر الأمريكي كودي ديتويلر، المعروف باسم WhistlinDiesel، الذي نشر فيديو بعنوان ماذا يحدث إذا أسأت معاملة روبوت، حيث يظهر الروبوت وهو يتعرض لمواقف عنيفة وتجارب متطرفة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة حول طبيعة المحتوى، وحدود التعامل الأخلاقي مع هذه التقنيات الحديثة.

نقاش مفتوح حول مستقبل الروبوتات المنزلية

يرى كثير من المتابعين أن هذه المقاطع، رغم طابعها الكوميدي، تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول حدود استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومدى أمانها داخل المنازل، وإمكانية الاعتماد عليها في أتمتة الحياة اليومية مستقبلًا، خاصة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، والحاجة إلى ضمان السلامة والكفاءة قبل تعميم مثل هذه الابتكارات.