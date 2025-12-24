قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
القافلة 101.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية
الامارات تعلن فوز المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 24-12-2025

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 24-12-2025

أسعار الخضروات

الطماطم من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 من 13.5 جنيه للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 8.5 جنيه للكيلو

الكوسة من 16 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو

الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان البلدي من 9 إلى 13 جنيهاً للكيلو

الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 9 إلي 14 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 18 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

البامية من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة


أسعار الفاكهة

البرتقال بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 17 الي 26 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 7 إلى 15 جنيهاً للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا.. ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة

هونذا

هوندا تستدعي أكثر من 70 ألف سيارة مركبة بسبب عيب خطير في الفرامل

هوندا

زلزال صيني.. بي واي دي راكو تهدد عرش سيارات هوندا

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

