نيافة الأنبا باسيليوس يزور مركز أورام المنيا

زار اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مركز أورام المنيا، بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، وخدمة نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية.

كان في استقبالهما الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام مركز أورام المنيا، حيث تعرف صاحب النيافة، خلال الزيارة، على كافة الخدمات، التي يقدمها المركز، لخدمة أبناء الصعيد.

وتفقد راعي الإيبارشية أيضًا الأقسام الداخلية التابعة للمركز، مشجعًا المرضى على تحمل الآلم، وقبوله، كما أهداهم بعض الهدايا التذكارية.

وفي نهاية اللقاء، أشاد مطران المنيا للأقباط الكاثوليك بروح المحبة الأخوية، التي تربط فريق العمل الجماعي، بقيادة السيد الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام المركز، مقدمًا الشكر للعاملين في جميع قطاعات المركز، على حفاوة الاستقبال.