بايدن يغازل الكاثوليك السود ويتحدث عن الإيمان الديني في كنيسة ساوث كارولينا

تحدث الرئيس الامريكي جو بايدن عن عقيدته الدينية في قداس يوم الأحد في كنيسة أمريكية من أصل أفريقي في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث يعمل على تعزيز دعم السود لفرص إعادة انتخابه في نوفمبر.

كان بايدن، وهو كاثوليكي متدين، يختتم زيارة استمرت يومين للولاية، حيث سيعقد الديمقراطيون أول انتخابات تمهيدية لهم في البلاد في 3 فبراير.



وفي كنيسة القديس يوحنا المعمدان في كولومبيا يوم الأحد، جلس بايدن بجوار الممثل الأمريكي جيم كليبيرن، الذي كان دعمه لبايدن في عام 2020 حاسما لفوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وفي نهاية الخدمة، تحدث بايدن من المنبر قائلا: 'في حياتي، حاولت أن أسير بإيماني.

واضاف 'هذا ما تعلمته: نحن جميعًا كائنات غير كاملة. لا نعرف إلى أين سيأخذنا الإيمان، أو متى سيأخذنا. ... ولكن يمكننا أن نبذل قصارى جهدنا للبحث عن النور، وقال: 'الأمل والحب. من حيث أتيت، هذه هي قوة الإيمان'.

وبينما سيفوز بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، فإن هدفه هو تعزيز إقبال السود على الصعيد الوطني ويأمل أن يساعد إقبال الأقليات في منحه ميزة في الولايات المتنافسة على منافسه الجمهوري، الذي من المرجح أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوافد الإنجيليون المسيحيون البيض على ترامب، ويرى بعض القادة الإنجيليين أن سعي ترامب للفوز بولاية ثانية هو مهمة أمر بها الله.



وصل بايدن يوم السبت إلى كولومبيا، وزار محل حلاقة يديره السود وتحدث في حفل عشاء حضره زعماء أمريكيون من أصل أفريقي مساء السبت قبل زيارة الكنيسة يوم الأحد.



ويتلقى الرئيس آراء متباينة من بعض الناخبين السود الذين دعموه في عام 2020، بما في ذلك الاستياء من فشله في تنفيذ تشريعات حقوق التصويت وقضايا أخرى.

وساعد بايدن في نقل الانتخابات التمهيدية الأولى للديمقراطيين في البلاد إلى ولاية كارولينا الجنوبية الأكثر تنوعًا هذا العام، منهيًا أدوار المنافسة الترشيحية التي لعبتها أيوا ونيو هامبشاير في العقود الأخيرة.



ومع ذلك، تمسك الحزب الجمهوري بتقاليده المتمثلة في إجراء أول منافسات الترشيح في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير.