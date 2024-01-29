خبير أمني: الأردن يعتبر الهجوم على القاعدة الأمريكية إيرانيا

قال محسن الشوبكي الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الأردن يعتبر الهجوم على القاعدة الأمريكية قرب الحدود الأردنية، جزءا من هجوم وكلاء دولة إيران، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي امتداد للحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت «الشوبكي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الإشكالية الموجودة حاليًا هو عدم وجود معدات أردنية عسكرية قادرة على التصدي لهذه العمليات، سواء بمنظومة الدفاع الجوي او غيرها.

وتابع الخبير الأمني والاستراتيجي، أن هناك سيناريوهات متوقعة فيما يتعلق بالرد الأمريكي على إيران، أولها هو طرد وكلاء إيران بتوجيه الضربة للداخل الإيراني، وهذا سيناريو مستبعد، والسيناريو الأخر هو فتح قنوات اتصال بين أمريكا وإيران للتفاوض على قضايا محددة مثل وقف التصعيد في الشرق الأوسط لتجنب الوقوع في الحرب.

ولفت إلى أن هناك اعتبارات أمريكية ستكون أساسية في تحديد الرد المناسب من جانب الولايات المتحدة في الفترة القادمة تتمثل في الانتخابات الأمريكية وقضية تكساس وايضا الوضع في اوكرانيا.



