تناوبوا انتهاك براءته.. قرار عاجل بشأن المتهمين بالتعدي على طفل بولاق

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي جنسـ.ـيًا على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وتسلمت النيابة محضر الواقعة، من قسم شرطة بولاق الدكرور، والذي تضمن بلاغًا من والد الطفل، يعمل حارس عقار، يفيد بتعرض نجله للاعتداء على يد 3 شباب عاطلين، حيث ظهرت على جسده آثار سحجات وكدمات.

وبإجراء التحريات؛ تم تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وتبين أنهم في العقد الثاني من العمر.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة.

وأمرت النيابة، بعرض الطفل المجني عليه، على الطب الشرعي، والاستعلام عن حالته.

كما كلفت المباحث، بتكثيف التحريات، وسماع أقوال شهود الواقعة، مع استمرار مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها؛ لكشف كل ملابسات الجريمة؛ تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحاكمة.