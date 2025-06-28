الامن يكشف حقيقة ممارسة شخصين للبلطجة بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام شخصين بالإتجار بالمواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة عليه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر عامل مقيم بدائرة القسم وتبين قيامه بنشر مقاطع فيديو إدعى خلالها قيام شخصين أحدهما مالك محل هواتف محمولة بالإتجار بالمواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة عليه لوجود خلافات مالية بينهم.

وبسؤال شقيقه قرر بإعتياده مهاجمة الأشخاص بالمنطقة محل سكنه وعلى مواقع التواصل الإجتماعى نتيجة لتعاطيه المواد المخدرة.. تم ضبطه وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر تلك الإدعاءات لخلافات بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.