أفضل موبايل أوبو في حدود 10000 جنيه 2025

شهد سوق الهواتف الذكية في مصر خلال عام 2025 منافسة حادة بين الشركات المصنعة، خصوصًا في الفئة المتوسطة التي تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن الأداء الجيد والسعر المناسب.

وتبرز شركة أوبو كواحدة من أبرز العلامات التجارية التي تقدم هواتف تجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية المتوازنة في هذه الفئة السعرية.

قائمة هواتف أوبو الأبرز في حدود 10000 جنيه

بحسب تقارير صحفية متخصصة، تصدرت عدة هواتف من أوبو ترشيحات الخبراء والمواقع التقنية ضمن فئة 10000 جنيه، وأبرزها Oppo A3 وOppo A98 5G وOppo A3i Plus وOppo A60 إلا أن هاتف Oppo A3 حظي باهتمام خاص نظراً لتوازنه بين المواصفات والسعر، وتوفره في السوق المصري ضمن هذه الشريحة.

مواصفات Oppo A3

يأتي هاتف أوبو A3 بشاشة IPS LCD قياس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مريحة وألواناً واضحة حتى تحت أشعة الشمس.

يعتمد الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon 6s 4G أو ميدياتك Dimensity 6300 حسب الإصدارات، ويقدم أداءً جيدًا في المهام اليومية واستخدام التطبيقات المتعددة.

كما يتوفر الهاتف بذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع خيارات 4 أو 6 جيجابايت رام، مع دعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD4.

الكاميرا والبطارية

يتميز Oppo A3 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنيات HDR وPanorama، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل تتيح التقاط صور سيلفي واضحة وتسجيل فيديو بجودة 1080p54.

وتأتي البطارية بسعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يوفر استخدامًا طويلًا للهاتف مع سرعة في إعادة الشحن.

المتانة والتصميم

أحد أبرز نقاط قوة Oppo A3 هو متانته، حيث اجتاز اختبارات تحمل قاسية تؤكد قدرته على مقاومة ظروف الاستخدام اليومي الصعبة، ليصبح خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف يدوم لفترة طويلة دون مشاكل في الهيكل أو الأداء.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف أوبو A3 في الأسواق المصرية بسعر يتراوح بين 9900 و11100 جنيه مصري حسب المتجر والسعة التخزينية، ما يجعله من أفضل الخيارات في فئته السعرية لعام 2025.

خلاصة

تقدم أوبو عبر هاتفها A3 مزيجًا من المواصفات الجيدة والسعر المناسب، مع شاشة كبيرة وأداء مقبول وكاميرا جيدة وبطارية تدوم طويلاً، بالإضافة إلى متانة عالية تجعله من أكثر الهواتف موثوقية في فئة 10000 جنيه لعام 2025، بحسب تقييمات المواقع الصحفية المتخصصة