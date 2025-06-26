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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق هاتفي أوبو Reno 14 بمواصفات عالية وكاميرات خارقة ومعالج متطور

Reno 14
Reno 14
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن إطلاق سلسلة Reno 14 في الأسواق العالمية، والتي تتضمن هاتفين هما Reno 14 وReno 14 Pro، مع تركيز ملحوظ على تحسين أداء الكاميرات، خصوصا ميزة الزوم.

وتروج أوبو للهاتفين باعتبارهما أول أجهزة في فئتهما تدعم ما تسميه “تكبير بصري حقيقي بدون فقدان بقدرة 3.5x”، مدعوما بتقنية الزوم البصري الذكي بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب زوم رقمي حتى 120x.

زوم بصري وتقنيات تصوير متقدمة


يشترك الهاتفان في عدسة تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل من نوع Samsung JN5 مع تقريب بصري حتى 3.5x، وتصفها أوبو بأنها توفر “زوم بصري حقيقي مع ضغط للخلفية”. 

كما يشتركان أيضا في كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل بنفس الحساس، مع عدسة تدعم التركيز التلقائي.

Reno 14 Pro

ورغم اشتراك الهاتفين في الدقة الأساسية للكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل، إلا أن Reno 14 Pro يستخدم حساس OmniVision OV50E، بينما يعتمد Reno 14 على Sony IMX882، وكلاهما مزود بتثبيت بصري للصورة OIS. 

أما من ناحية الكاميرا الواسعة، فيأتي Reno 14 Pro بكاميرا إضافية بدقة 50 ميجابكسل، في حين يكتفي Reno 14 بعدسة 8 ميجابكسل فقط.

وخصصت أوبو إمكانيات تصوير متقدمة لطراز Pro، أبرزها دعم تسجيل فيديو 4K HDR بسرعة 60 إطارا في الثانية باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية.


يعمل Reno 14 Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 8450، ويحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6200 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 80 وات ولاسلكي بقدرة 50 وات.

في المقابل، يحتوي هاتف Reno 14 على معالج ميدياتك Dimensity 8350 وبطارية 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بنفس القدرة السلكية.

كلا الهاتفين يتمتعان بمقاومة للماء والغبار بمعايير IP68 وIP69، ويعملان بواجهة أوبو ColorOS 15 المبنية على نظام التشغيل Android 15.

Reno 14 Pro

أما بالنسبة للشاشات، يأتي هاتف Reno 14 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة بدقة 1080p ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، في حين يحمل Reno 14 Pro شاشة أكبر بحجم 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث مماثل.

وبالنسبة للسعر، يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 14 الأساسي حوالي 440 دولارا، في حين يتوافر هاتف Oppo Reno 14 Pro بسعر يقارب 580 دولارا.

كانت سلسلة Reno 14 حصرية للسوق الصينية مؤخرا، لكن أوبو بدأت بالتوسع عالميا دون تغيير يذكر في المواصفات، ويأتي هذا الإطلاق يأتي قبل يومين فقط من إعلان شركة Nothing عن هاتف Phone 3، ما يضع أوبو في منافسة مباشرة في سوق الهواتف المتوسطة ذات الأداء العالي.

أوبو Reno 14 سلسلة Reno 14 Oppo Reno 14 Pro

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