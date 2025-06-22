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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«أوبو Reno 13A» هاتف اقتصادي بتصميم أنيق ومواصفات مميزة

هاتف أوبو Reno 13A
هاتف أوبو Reno 13A
لمياء الياسين

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Reno 14 ، وقبل الإطلاق، كشفت الشركة عن رؤى جديدة حول تصميم الأجهزة ومتانتها وإليك أهم مواصفاته. 

مواصفات هاتف أوبو رينو 14 5G

وفقًا لشركة Oppo، تتميز سلسلة هواتف Reno14 بالمتانة فهي تأتي بإطار من سبائك الألومنيوم المُستخدمة في صناعة الطائرات لتعزيز المتانة ويعد الهاف حاصل على شهادات IP للمتانة

كما تتميز السلسلة بمنفذ USB مطلي بالبلاتين المقاوم للتآكل، ووضع تصوير تحت الماء يُعزز أداءها في جميع الأحوال الجوية.

خيارات ألوان سلسلة Oppo Reno 14 

يبلغ سُمك هاتف Reno14 7.42 مم فقط، ويتوفر باللونين الأبيض اللؤلؤي والأخضر ، بينما يتميز هاتف Reno14 Pro بسمك أقل قليلاً، حيث يبلغ 7.58 مم، ويتوفر بإصدارين باللونين الأبيض  والرمادي. 

سيحتوي هاتف Reno 14 Pro على شاشة OLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K، بينما سيحتوي الإصدار القياسي على شاشة مقاس 6.59 بوصة و ستتميز الهاتف بحواف فائقة النحافة، و بعض المزايا الإضافية مثل تشغيل Netflix وPrime Video عالي الدقة، وتقنية تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز، ومعدل تحديث  يبلغ 120 هرتز وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد رسميًا على أن هاتف Reno 14 Pro سيحتوي على شريحة Dimensity 8450 الجديدة كليًا . أما هاتف Reno 14، الذي تم إطلاقه رسميًا في اليابان، فسيحتوي على شريحة Dimensity 8350 .

شركة Oppo هواتف Reno 14 منفذ USB هاتف Reno 14 Pro هواتف

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