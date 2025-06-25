أوبو تكشف عن هاتف رينو 14.. مواصفاته وإمكانياته

وسّعت شركة أوبو سلسلة هواتف رينو 14 في تايوان بإطلاق هاتف رينو 14 برو، بعد إطلاق هاتفي رينو 14 ورينو 14F

تعد جميع الطرازات الثلاثة متوفرة رسميًا في تايوان، وتستهدف فئات مختلفة من سوق الهواتف الفاخرة والمتوسطة وإليك أهم ميزاته الرئيسية.

سلسلة هواتف رينو 14

مواصفات ومميزات أوبو رينو 14 برو

يتميز هاتف Oppo Reno 14 Pro بشاشة OLED مسطحة كبيرة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة/متر مربع، وخاصية تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز، وماسح بصمات أصابع مدمج في الشاشة.

يأتي الهاتف مزودًا مسبقًا بنظام Android 15 المستند إلى ColorOS 15، ويضم العديد من ميزات Oppo AI وفي الواجهة الأمامية، يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية التركيز التلقائي.

أما الجزء الخلفي فيضم ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل مستشعر رئيسي، ومستشعر واسع للغاية، وعدسة تليفوتوغرافي بتقريب بصري 3.5x مع دعم مثبت الصورة البصري (OIS).

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 8450 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 3.1. ويتميز ببطارية بسعة 6200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط واللاسلكي بقوة 50 واط.

يأتي هاتف Reno 14 Pro مزود بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، ومكبري صوت مزدوجين، وتقنية NFC، وتقنية IR Blaster، وWi-Fi 6، وBluetooth 5.4،

سعر وتوافر Oppo Reno 14 Pro



يبلغ سعر هاتف Reno 14 Pro حوالي 23,990 دولار تايواني جديد (حوالي 815 دولارًا أمريكيًا / حوالي 69,950 روبية هندية) لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

يتوفر الهاتف بألوان متنوعة مثل الأسود والرمادي الضبابي والأبيض الرائع. ورغم إطلاقه في تايوان، من المتوقع وصوله إلى أسواق أخرى قريبًا.