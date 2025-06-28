رحم اللّٰه بناتنا .. مرتضى منصور ينعي ضحايا حادث الإقليمي

نعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في حادث مأساوي.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "المستشار مرتضي منصور يقدم خالص التعازي لاسر بناتنا في مصابهم الجليل في الحادث المروع لبنات المنوفية البسطاء الذين استشهدوا اثناء كفاحهم المرير في معركة اكل العيش، رحم اللّٰه بناتنا وجعل جنة الخلد مثواهم .

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

وكانت ‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.