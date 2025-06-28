لميس الحديدي عن حادث المنوفية: لازم نعرف نحاسب مين .. واختفاء الحكومة لغز

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”،:" وجع وحكايات في حادثة الأمس، لكن بعد الوجع محتاجين حد يجاوب على سؤالنا: مين المسؤول؟ هنحاسب مين ؟ هل فيه حد هيتحاسب ولا هتعدي بس سواق ومخدرات؟ صحيح فيه سواق ومخدرات وده واقع أثبتته النيابة وسلوكيات، لكن المرة دي طريق الموت حاضر. كل نواب المنوفية عارفين إن اسمه طريق الموت، وكل أهالي منوف عارفين ده."



وأوضحت:""قولا واحدًا، ومنتظرين لجنة ستخرج نتائج التحقيقات، لكن مبدئيًا كده، أكيد الطريق سبب رئيسي في الكارثة لأن كل يوم فيه حادثة."



وأردفت:"حادثة امبارح مش ممكن تخلص بنفس الطريقة اللي فاتت، زي سواق المعدية، وزي عمال الغاز اللي ركبوا المواسير غلط وانفجرت في أكتوبر."



وتساءلت:"هنحاسب مين؟ في الحوادث الكبيرة لازم نعرف نحاسب مين؟ المحاسبة لازم تكون بحجم الكارثة علشان تمنع التكرار. علشان الناس العادية اللي بتاخد يومية 130 جنيه لما تلاقي حد بيتحاسب تعرف إن حياتهم مش رخيصة وإن دمهم ما راحش هدر، ويعرف المسؤول إنه هيتحاسب. ده حق الناس، ولازم الشركة القائمة على الطريق تتحاسب، والشركات اللي شغالة من الباطن تتحاسب برضه. وهسيب ده لتقدير الدولة، وأنا واثقة في عدلها وفي تقييمها وفي أجهزتنا."

وأوضحت:"حق الناس إن ده مايتكررش، وإنهم يشوفوا حد بيتحاسب علشان نارهم تطفي. لازم حد يتحمل المسؤولية في الخير والشر، في الإنجاز والخطأ، ده الطبيعي."



وانتقدت كلاً من الحكومة والنواب قائلة:"فيه مسؤولية سياسية، ونواب المنطقة عارفين ده من زمان. ليه دلوقتي صوتكم طلع علشان فيه انتخابات؟ والمحافظ عارف إن ده طريق الموت. كنت فين يا سيادة المحافظ؟ يادوب راح العزا، كتر خيره."



أما عن الحكومة فقالت:"الحكومة عارفة إن ده طريق الموت. طيب ليه مش من الأولويات؟ عارفين إن فيه جدول أولويات في الطرق، وده طريق مهم عليه حركة كبيرة وبيعدي عليه ناس غلابة. أهم من المشروعات اللي مش بيركبها حد واللي مش مثبت جدواها. طرق الناس وحياة الناس أهم."



وعن صمت الحكومة قالت:"الحكومة فين؟ لغز الألغاز! صحيح وزيرة التضامن قامت بدورها، لكن الحكومة اختفت! دست على زرار واختفت؟ ورئيس الوزراء كان عنده جولة في أحد المصانع ولقاءات وما قالش ولا كلمة تعزية واحدة. أنا شخصيًا مستغربة ده، وأنا أعرفه كويس وأعرف مشاعره. مستغربة ليه ما قدمش واجب العزاء؟"



وأشادت بتوجيهات الرئيس السيسي التي وصفتها بالمباشرة والصارمة، قائلة:"الرئيس السيسي هو اللي وجه بواجب التعازي ورفع قيمة التعويضات، والجزء الأهم في حديثه اللي اتكلم فيه عن صيانة الطريق. الرئيس شاور على الطريق وصيانته، ورسالته إن الوضع ده ماينفعش يكمل، وده أمر مهم.