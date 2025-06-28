أهالي الفتيات ضحايا حادث الإقليمي: عايزين حقهم

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.



وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" البلد كلها حزن وولادنا راحوا كلهم في ثانية".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا لرصد حالة الحزن في قرية كفر السنابسة بالمنوفية.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على أهالي الفتيات المتوفيات، قائلين: عايزن حقهم كلهم ".

وتابع أحمد موسى:" ده حادث جلل ومفيش حد مش زعلان "، مضيفا:" إحنا لازم نعرف إيه اللي أدى لحدوث هذا الحادث".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه الحكومة بمتابعة صيانة الطرق بكل دقة ووجه بسرعة الانتهاء بعمليات الإصلاح بالطريق الإقليمي".