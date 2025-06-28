جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات لاستقبال الطلاب بتنسيق 2025 - 2026

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد اليوم السبت برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة دمياط، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الحكومية.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة باستعدادات الجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2025/2026، حيث أكد الوزير جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، وكذلك معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لاستقبال الطلاب وتقديم الدعم الفني لهم خلال مراحل التنسيق الإلكتروني.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت والمعامل الجامعية قبل بدء العام الدراسي، وتكثيف الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية لتعزيز روح الانتماء وتنمية المواهب الطلابية، مشددًا على أهمية استمرار الحملات التوعوية داخل الجامعات لمحاربة الأفكار غير السوية.

وشهد الاجتماع الإشادة بما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية، حيث تم إدراج 20 جامعة في تصنيف QS لعام 2025، و27 جامعة في تصنيف "U.S. News & World Report"، فضلًا عن إدراج 51 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية التربية (تعليم ابتدائي - أساسي) بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التوسع الأكاديمي للجامعة وخدمة الطلاب في محافظات جنوب الصعيد.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل خلال مشاركتها في الاجتماع، حرص جامعة الأقصر على مواصلة جهودها في دعم العملية التعليمية وتقديم برامج أكاديمية متطورة، مشيرة إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها المشاركة في المبادرات الوطنية الخاصة بتدويل التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أعربت رئيس الجامعة عن اعتزازها بإدراج عدد من الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات الدولية، مؤكدة أن جامعة الأقصر تسعى إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتكثيف جهود النشر الأكاديمي، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عرضًا مفصلًا لأبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال شهر يونيو، وتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات المساهمة في دعم التعليم والابتكار، كما ناقش المجلس عددًا من الملفات المتعلقة بالتنسيق، ودعم الطلاب من أبناء الشهداء والمصابين، وجهود تطوير التعليم الفني والجامعات الأهلية الجديدة.