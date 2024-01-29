النيابة العسكرية.. اللواء يحيى الكدواني يكشف تفاصيل قانون لمواجهة جشع التجار

أكد اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه بحكم الدستور المصري، مسند إلى القوت المسلحة حماية الدولة، من أي تهديد يخص الأمن القومي المصري، والأمن الغذائي.

قال يحى الكدواني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه سيكون هناك مشاركة لجهود وزارة التموين، فيما يخص المخالفات التي يقوم بها التجار المتلاعبين في قوت الشعب المصري، وسيتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تم الموافقة على القانون في مجلس النواب، وننتظر تصديق رئيس الجمهورية، وإصداره في الجريدة الرسمية.