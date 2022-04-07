أحمد موسى: في 1995 نشرت بالأهرام تفاصيل أول محاكمة عسكرية لأعضاء الإرشاد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تسريب الإرهابي خيرت الشاطر في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3؛ والذي تحدث فيه القيادي الإخواني عن المحاكمات العسكرية التي خضع لها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد": أنه في عام 1995 نشر فى جريدة الأهرام اليومي، تفاصيل أول قضية محاكمة عسكرية لـ 43 عضوًا من قيادات الإخوان "أعضاء مكتب الإرشاد"؛ وهذه الأخبار كانت هي الحدث على الساحة في هذه الفترة.

واستكمل موسى:" أنه نشر الخبر في جريدة الأهرام «وقلب الدنيا، وكنت مصدر الخبر»؛ حيث تداولته وكالات الأنباء «وناس من الإخوان كلموني»، لافتًا إلى أن هذه القضية مثلت ضربة قوية للإخوان حيث تم القبض عليهم خلال اجتماع، إبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك.

وأوضح أن القضاء المدني مثل القضاء العسكري، والفارق بينهما هو سرعة البت في الأحكام فقط «نفس الأحكام، ونفس القضايا»، مؤكدًا أن خيرت الشاطر أوضح (في تسريب الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3) أن لديه ثأرًا “ تار” مع القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه لا يوجد توافق بين الجيش وجماعة الإخوان الإرهابية ولن يكون.