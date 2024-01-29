عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: الديمقراطيون منذ ولاية أوباما لديهم معاهدة سرية مع إيران

قال الدكتور آشلي أنصارا عضو الحزب الجمهوري الأمريكي عن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مقتل ثلاثة من جنودها في القاعدة العسكرية في الأردن لن تكون هناك حرب شاملة وإنما بعض الهجمات على مواقع في سوريا والعراق وأن أمريكا لاتريد حرب مع أيران في الشرق الأوسط.



وأكد أنصارا في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الديمقراطيين منذ أوباما لديهم معاهدة سرية وتحالف مع إيران وغير ذلك فهو كذب.



وأضاف أن المواطن الأمريكي لايهتم إلا بما يمسه وغلاء الأسعار والضرائب ولايهتم بما يحدث خارج حدوده.

وأكد عن أزمة تكساس الأمريكية أن تكساس تريد أن تكون جمهورية مستقلة منذ زمن بعيد وأن ما يفعلوه ليس بجديد.