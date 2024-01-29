تعليقا على "ليلة العيد".. ناقد فني: يسرا غير موفقة آخر عامين

قال الناقد الفني طارق الشناوي عن فيلم " ليلة العيد " أن الفنانة يسرا بوصلة اختيارها غير موفقة أخر عامين وأنها تتحمل مسؤولية أدبية لجمهورها.

انتقد الشناوي في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc فيلم "ليلة العيد" قائلا أنه اتكتب من تحت لفوق، وعبارة عن قص ولصق من لقطات مختلفة عن مشاكل للمرأة التقليدية ولم يقدمها في شكل درامي أو في سياق فني فطلع بشكل مصنوع.

نجمة متعدية الأجيال ومتجددة

ونصح يسرا أن تجيد الاختيار وتعيد شحن بوصلتها الاختيارية ، ويجب أن تسمع وتراجع نفسها لأنها نجمة متجددة.