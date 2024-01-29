هشة وسريعة.. طريقة عمل كيكة البرتقال

تعد الكيكة من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير ويعشقها الكبار والصغار ،وتقدم فى المناسبات والحفلات وتتعدد وصفات الكيك التى يمكنك عملها واليوم نقدم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة والسريعة بمذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل كيكة البرتقال:

المكونات:

.2 كوب دقيق

1 كوب سكر

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 1/4 كوب عصير برتقال، أو نخلط 3 ملاعق صغيره من عصير تانك مع الماء

3 بيض

1 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

1 قشر برتقال

1 ملعقة صغيره فانيلا

طريقة التحضير:

في وعاء، يخلط الدقيق مع البايكنغ باودر والفانيليا ويترك جانباً.

في الخلاط الكهربائي، يخلط البيض والسكر حتى يختفي السكر ثم تضاف قشور البرتقال، الزيت والعصير ويخلط جيداً حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.

يصب خليط البيض على الدقيق ويقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كثيف.

يوضع الخليط في صينية او قالب مبطن بورق الزبده او مدهون ومرشوش بالدقيق ثم تدخل الفرن وتشوي حتى تنضج كيكه البرتقال وتتحمر من فوق وتقدم.