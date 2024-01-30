أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن تراجع عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، بسبب رغبة محمد الشناوي حارس الفريق، في عدم تواجد حارس الزمالك السابق.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد الشناوي عند علمه بإنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع أبو جبل، تواصل مع الإدارة وذكرهم ببعض المواقف التي كان فيها حريصا على إعلاء مصلحة النادي على مصلحته الشخصية، ورفض عروضا احترافية ضخمة، وطالبها بالتراجع عن ضم أبو جبل بسبب عدم علاقته الجيدة معه، بالإضافة إلى عدم وجود قبول من جانب بعض لاعبي الأهلي للصفقة".

وأضاف أمير هشام: "بعض لاعبي الأهلي أيضًا رأوا أن أبو جبل ليس أفضل اختيار للتواجد في الفريق، وبالتالي تواصلت إدارة الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني، وطالبته بالعدول عن الصفقة وهو ما تم واعتذرت الإدارة إلى البنك الأهلي واللاعب".