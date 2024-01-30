أمير هشام: اجتماع مرتقب بين وزير الرياضة واتحاد الكرة بسبب أمم إفريقيا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اجتماعا مرتقبا بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع سوف يكون خلال جلسة عاصفة خلال ساعات، لمناقشة أسباب الفشل الذريع في البطولة الإفريقية واتخاذ قرارات عاجلة".

وودّعت مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.