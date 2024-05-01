صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نيتوا قرب الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإطلاق صافرات الإنذار الصاروخية في مستوطنة نيتوا الشمالية، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ولا توجد تقارير فورية عن التأثيرات أو الاعتراضات.

ومنذ 8 أكتوبر، هاجمت القوات التي يقودها حزب الله المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، دعما لغزة وسط الحرب.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، ليلا.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "أغارت مقاتلات سلاح الجو ليلاً على أهداف لتنظيم حزب الله في مناطق الخيام وكفركلا في جنوب لبنان، بما في ذلك نقاط مراقبة وبنى تحتية".



وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم الهجوم أيضا على بنية تحتية وهيكل عسكري للتنظيم في منطقة الليدا بجنوب لبنان، إلى جانب بنية تحتية ونقاط مراقبة للتنظيم في منطقتي العديسة وميس الجبل.