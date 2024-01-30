إجراء عاجل من وزارة الشباب والرياضة بعد خروج المنتخب من كأس الأمم الإفريقية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تم إرسال خطاب من وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحاد المصري، كانت أهم بنوده هو وجود نهضة رياضية في كل الألعاب إلا كرة القدم وطالبت بالأسباب".

وأضاف أمير هشام: "تم التأكيد على توفير كل الإمكانيات والطلبات التى تم تقديمها من أجل المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما لم يحدث".

واختتم: "الوزارة أكدت أنها لم تتدخل في أي أمور يتم تطبيقها من جانب الاتحاد وعلى رأسها تعيين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، وبالتالي تم طلب تقرير مفصل عن الأحداث الأخيرة وأسباب الخروج المهين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى تقرير بالمصروفات المالية والقرارات الإدارية خلال مدة عمل المجلس".