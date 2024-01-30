غرفة الملابس حسمت الأمر.. مفاجأة في صفقة الأهلي مع محمد أبو جبل

ارتبط اسم محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتعويض غياب قائد الفريق محمد الشناوي بسبب الإصابة.

رغم إعلان البنك الأهلي إتمام صفقة أبو جبل إلى المارد الأحمر، إلا أنه تم التراجع عن الصفقة عقب خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن المنتخب المصري ودع البطولة من ثمن النهائي عقب هزيمته من الكونغو بركلات الترجيح، التي تصدى لها أبو جبل لكنه لم ينجح في التصدي لأي ركلة، كما أضاع ركلة المنتخب الأخيرة.

إصابة محمد الشناوي

وشهدت بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته مع الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر، في اللقاء الذي انتهاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في ختام دور المجموعات.

وحصل محمد الشناوي من الجهاز الطبي في الأهلي، على راحة سلبية طويلة في الوقت الراهن، بعد خضوعه لجراحة في الكتف، على أن يبدأ الحارس في الفترة المقبلة التدريبات التأهيلية في الجيم؛ إذ من المنتظر عودة الحارس بعد 3 أشهر على الأقل.

لماذا تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل؟

نجح مسؤولو النادي الأهلي، عقب إصابة الشناوي، في التعاقد مع حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو جبل، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، إلا أنه تم التراجع عن الصفقة خلال الساعات الأخيرة.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أسباب تراجع النادي الأهلي، عن حسم صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، خلال الشتاء الحالي، مرجعا ذلك إلى خلافات أبو جبل مع عدد من لاعبي الأهلي، مثل محمد الشناوي، ومحمود كهربا، حيث أوصى ثنائي الفارس الأحمر، بعدم إتمام الصفقة خوفا من إثارة المشاكل داخل غرفة خلع ملابس الفريق.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلي تراجع عن ضم محمد أبو جبل فضل البحث عن حارس آخر، كون اللاعب الجديد الذي سينضم سيكون بديلا للحارس مصطفى شوبير، الذي حصل على وعد بالمشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة.

من حارس مرمى الأهلي البديل؟

بحسب حتحوت، فإن مصطفى شوبير بات الحارس الأول في أولويات المدرب السويسري مارسيل كولر، بينما سيكون الحارس الثاني الذي سيتم التعاقد معه بديلا له من المتاحين، على لطفي ومحمد بسام.

وتردد في الساعات الأخيرة، العديد من الانباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى دخول النادي الأهلي، في مفاوضات قوية مع علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، من أجل إبرام التعاقد معه، بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، عقب الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي ببطولة أمم إفريقيا.