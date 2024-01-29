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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

أبو جبل
أبو جبل

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي بجريدة الوطن، عن وجود شرط جزائي مالي يقدر بنحو 600 ألف يورو يتم دفعه إلى المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا حال رحيله عن إدارة المنتخب.

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وأضاف محمود فؤاد، الناقد الرياضي بجريدة الوطن، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " اتحاد الكرة هو السبب الرئيسي في أداء المنتخب الوطني خلال البطولة الأفريقية، معلقًا: الجميع شعر بأن مدرب المنتخب فيتوريا هو مدرب عالمي مثلما وضح حازم إمام، لافتًا: «حازم إمام باع الوهم للمصريين».


وعن تعاقد النادي الأهلي مع محمد أبو جبل حارس المرمى، لفت الناقد الرياضي إلى أن هناك معلومات تؤكد بأن النادي الأهلي قد أنهى التعاقد مع اللاعب بالفعل، ولكن تراجع عن الصفقة بسبب محمد الشناوي.

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