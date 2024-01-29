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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الأهلي على صفيح ساخن| محمد الشناوي يطلب الرحيل.. والنادي يتراجع عن ضم أبو جبل

الشناوي وأبو جبل
الشناوي وأبو جبل

محمد الشناوي يرحل عن الأهلي.. تعرض محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، لإصابة قوية في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في لقاء الرأس الأخضر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأعلن النادي الاهلي عن نجاح العملية التي أجريت لحارس المرمى محمد الشناوي، والتي أجريت له في ألمانيا بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.

الأهلي يبحث عن بديل لحراسة المرمى

وبسبب غياب حارس المرمى محمد الشناوي، لعدة أشهر بعد إصابته في الكتف، توجه النادي الأهلي للبحث عن بديل لمحمد الشناوي في حراسة المرمي، ليقع الاختيار علي حارس المرمى محمد أبو جبل وفقًا للمصادر، قبل أن يتراجع الفريق عن ضم الحارس.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، اقترب من النادي الأهلي.

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