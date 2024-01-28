انتقال محمد أبوجبل للأهلي خلال يناير.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية

كشف أحمد شوبير عن صعوبة انتقال حارس مرمى البنك الأهلي، محمد أبوجبل، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب وجود محمد الشناوي كحارس أساسي في الفريق.

وأوضح شوبير خلال برنامج الاذاعي، أن هناك عقبة كبيرة تحول دون انتقال أبوجبل إلى الأهلي، وهي وجود الشناوي كخيار أساسي، مشيرًا إلى أن وجود الثنائي في النادي معًا يعد أمرًا صعبًا.

وأكد أنه في حالة انضمام أبوجبل، من المرجح أن يغادر الشناوي الفريق.

يأتي هذا في ظل حاجة الأهلي لحارس مرمى بديل بسبب إصابة الشناوي والحاجة الملحة لبديل له في الفترة الحالية.