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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي زين: قادرون على حصد ميدالية أولمبية.. ولا حديث عن العودة للأهلي حاليًا

صدى البلد

تحدث علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد عن التتويج ببطولة إفريقيا على حساب المنتخب الجزائري أمس السبت.


وقال زين في تصريحات لبرنامج “طويلة وعالية” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد "الرياضة مالهاش كبير، تحدثنا مع لاعبي المنتخب الشباب بأن كل مباراة نسبة الفوز بها هي 50% وضربنا العديد من الأمثلة السابقة". 


وتابع "منتخبنا كان عليه الضغوطات الأكبر في البطولة، نلعب البطولة على ملعبنا ونحن افضل منتخب ولا يملك أي منافس ما يخسره ولذلك كانت الضغوط علينا كبيرة لأننا مطالبين بالتتويج".


وأضاف "نتابع مباريات منتخبنا لكرة القدم في أمم إفريقيا ونتمنى تتويجهم بالبطولة لتصبح مصر متوجة ببطولتي إفريقيا لليد والقدم في فترة قصيرة، هناك تواصل دائم بيننا وبين لاعبي منتخب القدم من أجل تحفيز بعضنا البعض قبل المباريات الهامة، تريزيجيه والنني قدموا لنا التهنئة بعد التتويج".


وعن فرص الحصول على ميدالية أولمبية، قال علي زين "فرصنا كبيرة للغاية في النسخة المقبلة من أجل حصد ميدالية، أصعب مرحلة هي ما بعد دور المجموعات، على حسب ترتيبك في المجموعة ستكون قوة المباراة التالية".


وأردف "ننتظر عودة حسن قداح من الإصابة واللحاق بنا في أولمبياد باريس، بجانب خوض دودو مرحلة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والعودة للمنتخب من جديد".


وعن العودة للنادي الأهلي من جديد، قال علي زين "لا يوجد اي حديث عن العودة خلال الفترة الحالية، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

إذاعة الشباب والرياضة الاعلامي هاني حتحوت الرباط الصليبى الشباب والرياضة المنتخب الجزائرى هاني حتحوت

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