شوبير يكشف عن سبب تواصل محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر يوميا

أكد أحمد شوبير أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، يتواصل يوميًا مع الفريق الوطني ومسؤولي البعثة في كوت ديفوار لمتابعة آخر الترتيبات قبل مباراة الكونغو الديمقراطية.

وأشار إلى أن محمد الشناوي ، حارس منتخب مصر يقدم الدعم للفريق بالتواصل المستمر قبل اللقاء المهم اليوم.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الكونغولي في دور الـ16، ورغم أنه كان من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة إلا أن أداء الفراعنة في دور المجموعات لم يرتقِ إلى التطلعات وتلقى انتقادات شديدة بعدما تأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16.

تاريخ منتخب مصر مع البطولة

ولم تكن بداية البطل التاريخي للبطولة الأفريقية التي توج بها 7 مرات موفقة في النسخة المقامة بكوت ديفوار، حيث استهل منتخب مصر مبارياته في البطولة بالتعادل مع منتخبات موزمبيق غانا وكاب فيردي بهدفين، ليحصد 3 نقاط وحالفه الحظ بالصعود ثانيا، ما تسبب في مواجهة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب انتقادات عديدة، لكنه يأمل في كسر عقدة هذا الجيل الذي خسر المباراة النهائية مرتين.